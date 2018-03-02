15-летний подросток позарился на чужой «Айфон»

В дежурную часть обратился отец несовершеннолетнего, у которого был похищен мобильный телефон «Айфон 5», стоимостью 3 тысячи рублей.

Выясняя обстоятельства совершения преступления, полицейские установили, что имущество было похищено у потерпевшего из кабинета учебного заведения. Кража была совершена путём свободного доступа. Полицейские опросили возможных очевидцев и свидетелей происшедшего.

В течение суток в ходе специальных мероприятий сотрудниками отдела полиции № 3 УМВД России по г.Мурманску совместно с сотрудниками патрульно-постовой службы был задержан подозреваемый в краже. Им оказался учащийся данного образовательного учреждения, 2002 года рождения. Подросток признался в содеянном. Похищенный телефон был изъят у него в ходе личного досмотра.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, за совершение подобных деяний предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.