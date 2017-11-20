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Мурманская область. Арктика20.11.17 16:20

15-летний внучок ночью ограбил родную бабушку

В отдел полиции Полярных Зорь ночью поступило сообщение об ограблении от пожилой женщины 1965 года рождения.

Полицейские прибыли на место происшествия в квартиру ул.Ломоносова и опросили заявительницу. Было установлено, что денежные средства у потерпевшей похитил её внук 2002 года рождения, который проживает совместно с ней. Юноша, находившийся в состоянии алкогольного опьянении, планировал продолжить развлечения и отказа не потерпел.

Отобрав деньги, злоумышленник покинул квартиру. Вскоре при проведении специальных мероприятий сотрудниками полиции он был задержан. Деньги молодой человек потратить не успел, их изъяли при обыске.

Ранее подросток в поле зрения органов внутренних дел не попадал. В настоящее время он помещен в специализированное учреждение для содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным частью 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех  лет.

 

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