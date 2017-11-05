15-летний житель Ревды занялся «сбором» цветного металлолома, совершив взлом

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о хищении электрического кабеля длинной 130 метров обратился житель п.Ревда. По словам заявителя, злоумышленник обрезал провода в подвальном помещении дома по ул.Победы.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что доступ в подвал был совершен путём повреждения вентиляционного окна. Причиненный потерпевшему ущерб составил около 3 тысяч рублей.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 15-летний житель посёлка, который признался в содеянном. Подозреваемый рассказал полицейским, что планировал продать украденный кабель в скупку металлолома.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Северянин находится под подпиской о невыезде.