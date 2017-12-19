15-летняя апатитчанка выпала из окна на 5-м этаже

Следственным отделом по городу Апатиты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится доследственная проверка по факту падения несовершеннолетней из окна жилого дома в городе Кировске Мурманской области.

По предварительной информации следствия, 19 декабря в утреннее время несовершеннолетняя, 2002 года рождения, находясь в квартире по месту жительства, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома, выпала из окна своей комнаты. Девочка осталась жива, она получила множественные травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Следствием проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки, в пределах установленного законом процессуального срока, будет принято соответствующее решение.

А вчера прошла информация о госпитализации мужчины, 1986 года рождения, в медицинское учреждение после падения с крыши подъезда дома № 19 по проспекту Ленина в городе Кировске.