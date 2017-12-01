15-летняя племянница с подругами, балуясь со спичками, подожгла машину дяди

В полицию Оленегорска поступило сообщение о возгорании автомобиля «Вольво», припаркованного возле дома по улице Южная. Владелец оценил нанесенный транспортному средству материальный ущерб в 50 тысяч рублей.

В ходе проверки экспертом было установлено, что автомобиль загорелся в результате поджога. Неизвестное лицо, находившееся внутри автомобиля, бросило горящую спичку в «бардачок». Пламя охватило лежавшие там документы и распространилось по салону.

Сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Оленегорский» в ходе специальных мероприятий получили информацию о том, что к поджогу автомобиля может быть причастна компания из четырёх школьниц. В результате розыскных мероприятий подозреваемые были установлены.

Одна из девушек 2002 года рождения призналась в содеянном и пояснила, что она является племянницей потерпевшего. Гуляя вместе с подругами, они заметили возле дома машину дяди и решили попасть внутрь, чтобы погреться. Задние двери оказались открыты и подростки сели в салон. Там они начали баловаться, поджигая спички, и одну из них, действительно, бросили в ящик для хранения бумаг.

Огонь пытались потушить самостоятельно, но не смогли. Решили убежать, причём одна из девушек уже с трудом выбралась из машины наружу, так как дверь заклинило.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту поджога из хулиганских побуждений возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.