15-летняя потеряшка вернулась домой, с её мамой провели собеседование

На контроле у руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области находится уголовное дело, возбужденное по факту исчезновения 15-летней девочки, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следствием установлено, что ушедшая днём 17 мая несовершеннолетняя Бугрименко Валерия 24 мая вернулась домой.

На протяжении всего времени, в составе специализированной следственно-поисковой группы, следователи, следователи-криминалисты СК РФ по Мурманской области совместно с сотрудниками МЧС и оперативных служб правоохранительных органов Мурманской области, волонтерами принимали необходимые меры для установления местонахождения пропавшего подростка. Отрабатывались возможные версии произошедшего.

Событие получило широкий общественный резонанс.

Как сообщает старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Мурманской области Наталия Тростина, руководитель СКР по Мурманской области Андрей Ефремов встретился с мамой девочки. В ходе встречи были обсуждены социально-психологические факторы, которые могли спровоцировать самовольный уход подростка из дома. Предложены меры, направленные на профилактику причин неадекватного поведения ребёнка, оказание необходимой помощи, в том числе с привлечением квалифицированных специалистов-психологов.

В настоящее время, в рамках уголовного дела, следователи проводят следственные действия, направленные на установление полной картины произошедшего.