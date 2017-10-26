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Мурманская область. Арктика26.10.17 15:36

15 ноября 2017 года состоится выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста - Арктическим курсом»

В рамках VI Мурманской международной деловой недели 15 ноября 2017 года состоится выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста - Арктическим курсом», организатором которой выступает Фонд «Росконгресс» совместно с Российским экспортным центром, агентством стратегических инициатив и правительством Мурманской области.

Поиск и развитие новых инвестиционных и экспортных проектов в Российской Федерации — одна из ключевых задач, решение которой может привести к комплексному росту экономики регионов, образованию новых точек роста. Основной темой для дискуссии выездной сессии ПМЭФ «Регионы России: новые точки роста - Арктическим курсом» станет привлечение внимания промышленного и инвестиционного потенциала к развитию арктических территорий, стимулированию кооперационных связей, углублению процессов международного сотрудничества, росту промышленного производства.

С подробной информацией о проводимых мероприятиях в рамках VI ММДН можно ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Мурманской области http://minec.gov-murman.ru/activities/week/.

Следить за новостями ММДН можно в социальной сети «Вконтакте» в группе Ведомства по хэштегам: #ММДН #ДеловаяНеделя #ММДН2017 #MurmanskBusinessWeek #MIBW

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