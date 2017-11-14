15 ноября в Мурманске будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Воровского

В Мурманске в целях обеспечения безопасности дорожного движения и охраны общественного порядка во время проведения VI Мурманской международной деловой недели будет ограничено движение всех видов транспорта, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, а также запрещена парковка и стоянка автотранспорта по улице Воровского - от проспекта Ленина до улицы Софьи Перовской - с 11 до 19 часов 15 ноября.