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Мурманская область. Арктика06.11.18 07:10

15 ноября в Мурманске состоится III Международная конференция «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов»

Её проводит Деловой клуб женщин-предпринимателей «Ключ к успеху». Соорганизаторами мероприятия выступают Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и региональное Министерство экономического развития.

В центре внимания конференции – обсуждение вопросов женского и социального предпринимательства, опыт реализации социальных проектов в регионе, истории успеха женщин-предпринимателей Мурманской области. В рамках конференции запланирован телемост с социальными предпринимателями г.Норильск Красноярского края.

Место проведения - деловой центр «Арктика», конференц-зал, 2-й этаж. Начало конференции в 10.00.

 

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