15 сентября перекроют движение всех видов транспорта по Нижнеростинскому шоссе

В Мурманске в связи с проведением антитеррористических учений планируется перекрыть движение всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца и общественного, двигающегося по установленным маршрутам:

– по Нижнеростинскому шоссе - от улицы Угольная База до улицы Невского - с 11 до 12 часов 10 минут 15 сентября;

– по улице Угольная База - с 11 часов 10 минут до 12 часов 15 сентября.