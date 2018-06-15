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Мурманская область. Арктика15.06.18 09:12

15 тысяч мальков сёмги выпущено в водоёмы Мурманской области специалистами Кольской АЭС по природоохранной деятельности

Специалисты отдела радиационной безопасности Кольской АЭС выпустили в воды реки Умба (Терский район) более 3 тысяч особей годовалого малька сёмги. За все время действия программы по воспроизводству водных биологических ресурсов в водоём выпущено более 15 тысяч мальков.

Мероприятие проводится уже в пятый раз и, по словам директора Кольской АЭС Василия Омельчука, в настоящий момент большая часть рыбы в реке Умба – сёмга, выпущенная в естественную среду по программе воспроизводства водных биологических ресурсов. «Вопросам экологической безопасности мы всегда уделяем особое внимание, отметил Василий Васильевич. Место для зарыбления выбрано не случайно. Воздействие на водные ресурсы водоема-охладителя Колькой АЭС – озера Имандра считается незначительным, поэтому мы производим выпуск мальков там, где это действительно необходимо для сохранения биоразнообразия региона».

Ежегодно мероприятие по выпуску мальков проходит под строгим контролем со стороны надзорных органов. Партнёрами Кольской АЭС по программе зарыбления водоёмов Мурманской области выступают Федеральное агентство по рыболовству и ФГБУ «Главрыбвод».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, станция активно участвует в поддержке экологических инициатив и организации массовых акций. Так 2 июня 2018 года в Полярных Зорях состоялся общегородской экологический субботник, посвящённый международному Дню очистки водоемов и общероссийской акции «Вода России». По итогам конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент», директор станции Василий Омельчук награжден почётным знаком «Эколог года - 2018» за достижения в области рационального природопользования.

 

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