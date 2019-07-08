150 работ юных северян - выставка рисунков конкурсов «Чистый Мурман» и «Особо охраняемых природных территорий Мурманской области»

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой при содействии регионального Министерства природных ресурсов и экологии организована выставка рисунков с конкурса творческих и социально-экологических проектов «Чистый Мурман» и конкурса детских рисунков «Красная книга Мурманской области глазами детей».

Всего посетителям на выставке представлено для обозрения 150 работ.

Авторами в своих работах использованы различные техники: гуашь, акварель, цветные карандаши, простой карандаш, тушь, фломастеры, пастель, гелевая ручка, восковые мелки, пластилинография, линогравюра, компьютерная графика. Некоторые работы исполнены в объемном формате.

Тематика работ конкурса «Чистый Мурман» направлена на привлечение общественности к вопросам сохранения окружающей среды, проблемам загрязнения территорий мусором, мотивации жителей региона к раздельному накоплению отходов, развитию творческого потенциала у жителей региона и воспитание бережного отношения к природе.

Детские работы конкурса «Красная книга Мурманской области глазами детей» затрагивает вопросы уязвимости северной природы, сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных Мурманской области.