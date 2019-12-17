В Мурманске подвели итоги Областного конкурса чтецов. Более 1500 юных северян стали участниками X Областного конкурса чтецов «Мир удивительный, волшебный, восхитительный», который прошёл в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой с 15 октября по 15 декабря. Конкурс традиционно проводится в регионе дважды в год, юбилейное мероприятие посвятили Году театра.

По условиям конкурса, участники до 15 ноября присылали организаторам видеозаписи своего исполнения произведений на театральную тему известных и начинающих авторов. Главные номинации – «Художественное слово» и «Драматический театр». Победителей определяют в группах 1-3 лет, 4-5 лет, 6-7 лет, 8-10 лет, «Семья» и «Коллектив».

Все видеоработы в течение месяца изучало жюри конкурса, 16 декабря назвали победителей – дипломы и другие награды получил 301 участник.

Гран-при в номинации «Художественное слово» завоевали: Нурсана Аюпова за исполнение стихотворения «Театр» и талантливое экранное перевоплощение в его героев; читавшая письмо Татьяны из поэмы «Евгений Онегин» в тщательно подобранном костюме с реквизитом XIX века Екатерина Венедиктова, и Анна Чистякова, которая выразительно исполнила «Песню Бабы Яги».

В номинации «Драматический театр» гран-при удостоились два коллектива: воспитанники старшей группы «Умка» детского сада № 31 Североморска за литературно-музыкальный спектакль по мотивам произведения «Сказка о глупом мышонке» и воспитанники второй младшей группы «Капелька» того же детского сада за исполнение спектакля «Муха-Цокотуха».