Мурманская область. Арктика16.07.17 11:18
16 июля Государственный природный заповедник «Пасвик» отмечает 25-летие со дня основания
«Пасвик – уникальное место нетронутой природы Кольского края, где трудом и заботой настоящих профессионалов, искренне преданных своему делу, сохраняется множество видов животного и растительного мира, обеспечивается непрерывная научно-исследовательская работа», – говорится в телеграмме, направленной от имени председателя Мурманской областной думы Сергея Дубового в адрес директора заповедника Владимира Чижова.
Спикер пожелал всему коллективу дальнейших успехов во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья, счастья и благополучия.
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-Нам интересно Ваше мнение08.07.17: Российские и зарубежные СМИ уделили большое внимание рукопожатию Путина и Трампа во время саммита G20 в Гамбурге. А что вы разглядели в этом событии?Проголосовало: 386 человек
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Lyustra
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KomRad
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Соосед
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Наши соседи опять показали запоздалую реакцию, если они так среагировали на события в Крыму. И опять же, если у них один Брейвик смог убить почти шесть десятков людей, то страх жителей Суоми оправдан.
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