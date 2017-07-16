16 июля Государственный природный заповедник «Пасвик» отмечает 25-летие со дня основания

«Пасвик – уникальное место нетронутой природы Кольского края, где трудом и заботой настоящих профессионалов, искренне преданных своему делу, сохраняется множество видов животного и растительного мира, обеспечивается непрерывная научно-исследовательская работа», – говорится в телеграмме, направленной от имени председателя Мурманской областной думы Сергея Дубового в адрес директора заповедника Владимира Чижова.

Спикер пожелал всему коллективу дальнейших успехов во всех делах и начинаниях, крепкого здоровья, счастья и благополучия.