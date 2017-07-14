16 июля в 12 часов в Мурманске пройдёт традиционный спортивный праздник «Родной двор – родной город»

Татьяна Было бы неплохо и Долину Уюта в порядок привести, тоже любимое место отдыха, а так пока болото и мусор, к сожалению..... Комментарий к новости: В Мурманске продолжается обновление зон отдыха

Ирина Николаевна Очень тяжёлые фильмы. Угнетают, но дают какую-то и надежду, что ели эти люди такое вынесли и ищут счастье в этом мире, то нам - здоровым и подавно надо радоваться каждому денёчку, каждой секундочке Комментарий к новости: «Кто будет моим мужем?». Кинофестиваль «Кино без барьеров»