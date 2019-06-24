Мурманская область. Арктика24.06.19 09:19
16-летний мурманчанин утонул в Пензенской области
Смерть ребёнка подтверждена официально.
Об утонувшем в Пензенской области подростке корреспонденту РИА «ПензаСМИ» рассказала уполномоченный по правам ребёнка в регионе Елена Столярова. Детский омбудсмен подтвердила, что тело мальчика достали из реки Сердобы утром в понедельник, 24 июня.
20 июня мальчику исполнилось 16 лет. В Сердобск юноша приехал с родителями, семья жила в Мурманске. В воскресенье все вместе отправились в село Пригородное на берег Сердобы, чтобы отдохнуть и искупаться. В какой-то момент отец и мать поняли, что парень пропал. Когда он исчез, они не заметили. Мальчика начали искать, а затем подключили помощь полицейских.
Нашли подростка уже мёртвым, подросток утонул.
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