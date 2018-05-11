16-летний подросток из Ревды попал под следствие за кражу перчаток у другого подростка

Следственным отделом по городу Мончегорску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя поселка Ревды Мурманской области, ранее не судимого, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья).

Следствием предварительно установлено, что в феврале 2018 года он, находясь на улице в поселке Ревда, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, похитил зимние перчатки у мальчика 2005 года рождения, обучающегося со злоумышленником в одной школе. После чего с места совершения преступления скрылся и похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению.

В кратчайшие сроки удалось установить подростка, подозреваемого в совершении указанного преступления. В настоящее время следователи изучают условия жизни и воспитания подозреваемого, а также обстоятельства, способствующие совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.