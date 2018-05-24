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Мурманская область. Арктика24.05.18 13:36

16-летний угонщик «Мазды» не заметил присутствия около машины полицейских и владельца легковушки

В полицию г.Заполярный ОМВД России по Печенгскому району обратился местный житель 1979 года рождения с заявлением о том, что принадлежащий ему автомобиль «Мазда» угнан неизвестным. В городе был введён план «Перехват». Спустя непродолжительное время сотрудники полиции обнаружили угнанное транспортное средство брошенным на обочине недалеко от АЗС.

Пока полицейские проводили осмотр места происшествия, опрашивали владельца автомобиля, около иномарки появились двое молодых людей, которые, не заместив оперативников и владельца машины, попытались открыть автомобиль и завести его. Полицейские задержали злоумышленников на месте преступления и доставили в отдел полиции для дальнеших разбирательств.

Один из молодых людей – 16-летний ранее не судимый подросток – признался в угоне и рассказал обстоятельства совершения деяния. Проходя мимо иномарки, припаркованной возле дома по ул. Юбилейная, юноша обратил внимание, что двери автомобиля не закрыты. В салоне путем свободного доступа он нашёл и присвоил запасной ключ от машины, после чего ушёл. Через некоторое время, увидев, что автомобиль уже закрыт, он попробовал его открыть и завести. После этого он поехал кататься на иномарке, однако в районе АЗС в автомобиле закончилось топливо, поэтому он оставил на обочине угнанное транспорное средство. Вернувшись к нему через некоторое время с братом, которому он сказал, что «Мазду» ему подарили, он и был задержан полицейскими.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним.

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