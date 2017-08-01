16-летний водитель за рулём и с «букетом» нарушений

27 июля сотрудники полиции в г.Кандалакша по ул. 3-й Локомотивный переулок остановили автомобиль «ВАЗ-2107», который двигался без внешних световых приборов. За рулем транспортного средства находится 16-летний подросток. Несовершеннолетний водитель не смог предоставить документы полицейским на автомобиль – свидетельство о регистрации ТС, а также страховой полис ОСАГО. Кроме того, у подростка отсутствовали права на управление ТС, так как он не достиг 18-летнего возраста. Также полицейские установили, что на автомобиле установлены подложные государственные регистрационные знаки.

Нарушитель объяснил полицейским, что он приобрёл автомобиль «ВАЗ-2107» через интернет-объявление. Владелец транспортного средства, получив от несовершеннолетнего денежные средства за автомобиль, передал ему ключи, пообещав документы на автомобиль передать в другой раз.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту проводится проверка. В отношении подростка составлено 5 административных протоколов: за управление ТС водителем, не имеющим права управления, за нарушение правил пользования внешними световыми приборами, за управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знаками, за отсутствие регистрационных документов на автомобиль и за управление ТС, не имеющим страхового полиса.