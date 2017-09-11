16 сентября в Мурманской области состоится «Кросс нации – 2017»

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области обсудили грядущий спортивный праздник. В субботу, 16 сентября, в 84 регионах Российской Федерации пройдёт Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017». По традиции Мурманская область примет активное участие в одном из самых массовых спортивных событий страны.

«Наш регион входит в число субъектов России, проводящих «Кросс нации» на своей территории с самого начала проекта. Традиционно центральный старт в Мурманской области проходит на базе спортивного комплекса «Долина Уюта». В этом году планируется участие около 5000 человек в 13 муниципальных образованиях региона», – рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту Светлана Наумова.

Регистрация участников проводится с 14 по 16 сентября в административно-бытовом комплекса «Долины Уюта». Начало соревнований – 16 сентября, в субботу, в 12.00.

Губернатор Мурманской области пригласила всех принять участие в Кроссе нации, а главам муниципальных образований поручила провести кросс на местах.