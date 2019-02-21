16 спектаклей покажут во время юбилейного фестиваля «Грани»

В стенах Детской театральной школы состоялось открытие 10-го Международного фестиваля – творческой лаборатории детских и молодежных любительских театральных коллективов «Грани–2019», посвященного Году театра в России. Юбилейный фестиваль проходит на сценических площадках Детской театральной школы и Мурманской областной филармонии с 20 по 24 феврал.

— Атмосфера в Детской театральной школе располагает к творчеству, здесь всегда ждешь чего-то яркого, волшебного. Наша театральная школа зарекомендовала себя как команда профессиональных педагогов и их талантливых воспитанников. Любительские постановки театральной труппы уже давно достигли высокого уровня, неоднократно спектакли мурманской ДТШ получали признание на различных сценических площадках России и за рубежом, ­— поделилась депутат Совета депутатов города Мурманска Антонина Климова. — Хочется пожелать юным актерам и их наставникам получить максимальное удовольствие от участия в фестивале.

— В этом году на фестивале будет представлено 16 спектаклей. В столицу Заполярья приедут около 250 человек из Тбилиси, Сеула, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Оленегорска, Североморска, Мурмашей, Колы, Полярных Зори и Мурманска, — рассказала директор Детской театральной школы города Мурманска Светлана Асташенкова. — В состав жюри фестиваля «Грани–2019» вошли авторитетные представители Союза театральных деятелей РФ, театральных вузов России, ведущих театров России и Грузии.

В рамках творческой лаборатории также пройдут круглые столы и мастер-классы ведущих театральных педагогов и режиссёров Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси.

Организаторами и учредителями проекта выступили комитет по культуре администрации города Мурманска, МАОУДО Детская театральная школа города Мурманска, «Театральное общество «Театр Аериен» (Грузия).

За время существования фестиваля в «Гранях» приняло участие более 90 театральных самодеятельных коллективов из 40 городов России, Норвегии, Германии, Финляндии, Грузии, Франции. Количество участников за эти годы превысило 1500 человек.