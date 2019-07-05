16 юных мурманчан отправились учиться в «Школу безопасности»

Шестнадцать мальчишек и девчонок из Мурманской области примут участие в XXII межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности», которые состоятся в деревне Вашина Гора Печерского района Псковской области.

К состязаниям ребят на протяжении нескольких месяцев тщательно готовили специалисты Главного управления МЧС России по Мурманской области. Методические и практические занятия проводились не только в учебных учреждениях, но и в «Галереи безопасности», а также на территории пожарных частей. В условиях приближенных к «боевым» юные спасатели отрабатывали технику, профессиональные умения и закрепили на практике теоретические знания, которые им передали опытные наставники. Они же пришли на вокзал, чтобы проводить своих подопечных, дать им напутственные советы и пожелать победного возвращения домой. Кроме юных мурманчан в соревнованиях «Школы безопасности» примут участие команды ещё из 11 регионов Северо-Западного федерального округа.