160 школьников приняли в «Юнармию» на борту корабля Северного флота

Школьники Дудинки в рамках мероприятий форума «Армия-2017» были впервые приняты в юнармейцы на борту кораблей Северного флота. Как сообщает пресс-служба СФ, 160 школьников приняли в «Юнармию» на кораблях Северного флота в Дудинке.

Прибывшие в порт большой противолодочный корабль «Североморск» и большой десантный корабль «Кондопога» из Кольской флотилии разнородных сил флота приняли участие в мероприятиях Международного военно-технического форума «Армия-2017». В первый же день их посетило более 640 местных жителей.

Экипажи кораблей и военнослужащие арктической бригады флота примут участие в проходящих на Таймыре торжественных мероприятиях, которые посвящены 75-летию обороны Диксона от атаки германского крейсера «Адмирал Шеер» в годы Великой Отечественной войны и 350-летию города Дудинки. Североморцы уже побывали в краеведческих музеях Норильска и Дудинки. Во время встреч со школьниками военные моряки рассказали о службе на Северном флоте, героях-североморцах, о своем участии в дальних походах.

В спортивном комплексе Дудинки состоялись соревнования между моряками и городскими командами по волейболу и футболу. В рамках торжественных мероприятий также состоится хоккейный турнир, в котором примет участие сборная флота.