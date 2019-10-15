Мурманская область. Арктика15.10.19 10:20
17-18 октября в Никеле будут проходить IX Дни российско-норвежского приграничного сотрудничества
Программа мероприятия включает панельную сессию и ряд тематических секций с привлечением представителей региональных властей, муниципальных образований, научного и бизнес-сообщества, дипломатических миссий и общественных организаций России и Норвегии.
Ключевыми темами для обсуждения в текущем году станут вопросы экономического развития приграничных территорий, молодёжного и культурного взаимодействия. Отдельные дискуссии будут посвящены туризму, расширению экспортного потенциала приграничья и историческим событиям, связанными с 75-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения Восточного Финнмарка.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-АналитикаВ России отмечается рост позитивного отношения граждан к различного рода неофициальной занятости
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«Гандвик»: к лету готов!». Документальный фильм 0+«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущее
-
Последние комментарии
моё имя
13.10.19 16:00
Начальник регионального отделения ДОСААФ , который не может наладить работу одной организации, еще и в депутаты целился. А может бабульки-сторожа не уходят потому что им еще не все деньги выплатили.
константин
11.10.19 19:51
Я неоднократно с начала 2019г. обращался в управляющую компанию и диспетчерскую службу 051 о том ,что у меня в квартире, в кухне радиатор отопления начал протекать. При ближайшем рассмотрении была выя
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Д.О. Вернер
09.10.19 09:23
Да не храм городу пенсионеров нужен, а крематорий... Хорошей земли для могил нет на Севере...
Комментарий к новости:Мышиная возня под окнами областной администрации
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области цены на бензин пошли вверх-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 11 копеек, евро - на 8 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской ГМК научились утилизировать промышленное тепло-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 октября-PRO Нефть и газРазвитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме пока нерентабельно - Александр Новак-PRO ЗаконыДошло! В Госдуму внесён законопроект об отмене комиссии за «банковский роуминг»
-Нам интересно Ваше мнение12.09.19: Минюст предлагает разрешить приставам заходить в квартиры для надзора за перепланировкой. Законопроект разрабатывается по поручению правительства РФ. Ожидается, что поправки начнут действовать с января 2020 года. Как Вы относитесь к таким нововведениям?Проголосовало: 232 человека