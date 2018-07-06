17 августа от памятника Кириллу и Мефодию в Мурманске стартует Славянский ход

Он повторит маршрут Международного православного славянского хода Мурман – Черногория, который состоялся в 1997 году и был приурочен к 120-летию освобождения Болгарии.

В просветительской экспедиции примут участие мурманчане из самых разных сфер – талантливые студенты, журналисты, писатели. Планируется посещение более 15 городов, среди которых Петрозаводск, Новгород, Минск, Белград, Краков, Пловдив, София, Братислава, Ловеч и другие. Передвигаться участники Славянского хода будут на автобусе, а во время остановок в городах проводить творческие вечера и встречи с представителями местных органов власти и интеллигенцией.

Славянский ход проводится при поддержке правительства Мурманской области и партии «Единая Россия».

«Всем нам сегодня не хватает понимания родной страны, осознания места России во всем мире. Ход дает такую возможность – не только увидеть наше Отечество и значительную часть славянского мира вживую, без посредников, но протянуть связующие нити в те города и страны, где русских в последние годы видят лишь в качестве туристов. Связать воедино наш в значительной степени разъятый на части русский мир, принести на землю Белоруссии, Польши, Словакии, Сербии, Черногории и Болгарии свет и мощь русского языка, великого русского Слова, осознание общих традиций, общих истоков, единства – несмотря ни на что. Это нужно и нам, это насущно необходимо и тем народам, которые будут принимать Ход на своей земле. В нашем тревожном сегодняшнем мире всем очень важно быть вместе. Единство и взаимная поддержка – основание наших общих побед, фундамент будущего. И для нашего Кольского края, и для родной страны, и для всего мира», – считает участник Славянского хода, поэт, прозаик, член правления Мурманского областного отделения Союза писателей России Дмитрий Коржов.

Вернутся участники Славянского хода в Мурманск 8–10 сентября.