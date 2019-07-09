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Мурманская область. Арктика09.07.19 14:32

17-летний грабитель отправил хозяина имущества на больничную койку

Следственным отделом по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела по обвинению несовершеннолетнего жителя посёлка Умба Терского района, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в жилище), п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Следствием и судом установлено, что, в вечернее время 15 декабря 2018 года несовершеннолетний, 2001 года рождения, незаконно проник в частный дом в Умбе, откуда попытался похитить различное ценное имущество. Однако его обнаружил собственник дома. Потерпевший предпринял попытку задержать преступника, который металлическим кастетом нанёс ему сильный удар в голову, после чего скрылся с места преступления. Действиями злоумышленника потерпевшему причинено телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, переломы лобной кости черепа.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, благодаря слаженным действиям следователей и сотрудников оперативного подразделения полиции несовершеннолетний был установлен и задержан. Под весом собранных следствием доказательств обвиняемый вину в совершенном преступлении признал полностью.

Приговором суда несовершеннолетний подсудимый признан виновным в совершении вышеуказанных преступлений, назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.

 

 

 

 

Комментарии

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