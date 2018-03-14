17-летний кандалакшанин осваивал воровскую профессию

В дежурную часть полиции Кандалакши обратился местный житель с заявлением о краже деталей с принадлежащего ему автомобиля. По словам заявителя, общая стоимость украденного составляет около 4 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Заявитель пояснил полицейским, что его автомобиль находится в неисправном состоянии, длительное время стоит во дворе дома и не эксплуатируется. Выходя из подъезда, потерпевший обнаружил, что с транспортного средства неизвестные украли капот и передние фары.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение кражи был установлен и задержан 17-летний кандалакшанин. Молодой человек, ранее уже судимый за аналогичное преступление, признался в совершении кражи.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи в отношении подростка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», избрана мера пресечения - присмотр за несовершеннолетним. За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.