ПРОЩЕ ГОВОРЯ: «Я получаю от своего дела удовольствие, а мне ещё за это платят», - Галина Попова, заслуженный учитель РоссииРуководство Мурманского морского торгового порта передало в дар областному центру очередную машину для уборки улиц
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.10.17 12:55

17-летний кандалакшанин занялся взломом гаражей и воровством

Весной в дежурную часть кандалакшской полиции с заявлением о краже имущества из гаража обратился 46-летний  житель. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что заявитель пришёл в принадлежащий ему гараж, расположенный на улице Мурманская, и увидел, что крыша помещения проломлена. Осмотрев его, хозяин обнаружил, что неизвестные похитили  электроинструменты, мотоциклетный шлем, палатку, спальный мешок, чем причинили ущерб на сумму 27 тысяч рублей.

Установить местонахождение злоумышленников по горячим следам полицейским не удалось.

По данному факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были опрошены владельцы соседних гаражей, определён круг лиц, которые, возможно, могли что-либо знать о ситуации, связанной с хищением.  В результате длительной работы сотрудники уголовного розыска установили, что хищение имущества совершил  17-летний житель Кандалакши. Молодой человек нигде не учится, не работает, ранее судим за аналогичное преступление.

Юноша признался в совершении кражи и пояснил полицейским, что он не работает, иногда нуждается в денежных средствах на личные расходы, поэтому и совершил хищение имущества с целью дальнейшего сбыта. Часть украденных вещей молодой человек продал незнакомым, деньги потратил. По месту жительства подозреваемого проведён осмотр, часть похищенного изъята.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», за содеянное молодого человека ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 386 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Мария
04.10.17 16:46
А это вообще возможно, чтобы трубы не лопались?
Комментарий к новости:В России 80% населения проживают в районах с водой, непригодной к питью
Алексей Омельченко
04.10.17 14:18
Сегодня 04 октября 2017 года. Ассоциация "Диабет" по-прежнему находится в простое в ожидании допуска к своей собственности. Прокуратуры, полиции, Росгвардия, Президент России в полном бездействии по д
Комментарий к новости:«Диабет» выселяют из арендуемых помещений за долги
Степан
04.10.17 13:32
А путь к вере всегда должен быть тернистый, только через испытания и трудности можно познать себя и через преодоление прийти к Богу. Так что пусть эта дорога остаётся в колдобинах и ямах...
Комментарий к новости:Активисты ОНФ настаивают на ремонте дороги к храму в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуЦена на «чёрное золото» разворачивает доллар к росту-PRO ЭнергетикуС начала 2017 года специалистами «Колэнерго» выявлено неучтенного энергопотребления на сумму более 18 млн рублей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика