17-летний кандалакшанин занялся взломом гаражей и воровством

Весной в дежурную часть кандалакшской полиции с заявлением о краже имущества из гаража обратился 46-летний житель. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевшего и выяснили, что заявитель пришёл в принадлежащий ему гараж, расположенный на улице Мурманская, и увидел, что крыша помещения проломлена. Осмотрев его, хозяин обнаружил, что неизвестные похитили электроинструменты, мотоциклетный шлем, палатку, спальный мешок, чем причинили ущерб на сумму 27 тысяч рублей.

Установить местонахождение злоумышленников по горячим следам полицейским не удалось.

По данному факту в отношении неустановленного лица было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были опрошены владельцы соседних гаражей, определён круг лиц, которые, возможно, могли что-либо знать о ситуации, связанной с хищением. В результате длительной работы сотрудники уголовного розыска установили, что хищение имущества совершил 17-летний житель Кандалакши. Молодой человек нигде не учится, не работает, ранее судим за аналогичное преступление.

Юноша признался в совершении кражи и пояснил полицейским, что он не работает, иногда нуждается в денежных средствах на личные расходы, поэтому и совершил хищение имущества с целью дальнейшего сбыта. Часть украденных вещей молодой человек продал незнакомым, деньги потратил. По месту жительства подозреваемого проведён осмотр, часть похищенного изъята.

Как сообщает МО МВД России «Кандалакшский», за содеянное молодого человека ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.