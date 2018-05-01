17-летний кировчанин, ранее уже привлекавшийся за хищения, угнал автомобиль

В дежурную часть отдела полиции обратился житель Кировска. Мужчина сообщил, что неизвестным ночью похищен принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ», который был припаркован во дворе многоквартирного дома по пр. Ленина.

Спустя непродолжительное время после поступления сообщения нарядами ППС и ДПС угнанный автомобиль был обнаружен и остановлен на ул. Мира. За рулем находился 17-летний кировчанин. Как выяснилось, молодой человек ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение хищения.

Молодой человек рассказал, что воспользовался тем, что машина была открыта, в замке зажигания находились ключи.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время избрана мера пресечения - присмотр за несовершеннолетним подозреваемым.