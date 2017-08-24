17-летний житель посёлка Сафоново, изучив по Интернету правила вождения гусеничного тягача, угнал его с территории гаража

В полицию города обратился представитель администрации местного строительного предприятия. Он заявил, что специализированный транспорт, который был припаркован в гаражном массиве на территории посёлка Сафоново, находится не на своем месте. Гусеничным тягачом явно кто-то пользовался.

Прибывшие на место сотрудники полиции осмотрели автомобиль. С поверхностей машины были сняты отпечатки пальцев, следы обуви и микрочастицы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к угону причастен 17-летний житель посёлка.

Молодой человек был установлен и опрошен. Он пояснил, что в течение некоторого времени хотел прокатиться на тягаче, который внешне напоминал ему военную танковую технику. Юноша, выбрав момент, открыл верхний люк с помощью принесённого с собой гаечного ключа. Примерно как завести механизм, он изучил с помощью Интернета.

Заставив машину двигаться, он совершил поездку длиною около десяти метров от места парковки и обратно. Затем, бросив автомобиль, молодой северянин скрылся с места происшествия.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ «Угон». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетним.