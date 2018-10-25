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Мурманская область. Арктика25.10.18 10:52

172 конкурсанта соревнуются в выполнении заданий Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»

В центре дополнительного образования «Лапландия» состоялось торжественное открытие IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Мурманской области, организованного Министерством образования и науки Мурманской области при поддержке Правительства Мурманской области.

От имени Союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) участников регионального чемпионата приветствовала заместитель директора Управления регионального развития союза Людмила Иванюк.

В 2018 году региональный чемпионат проходит по 26 компетенциям на площадках специализированных центров компетенций WorldSkills, созданных на базе областных колледжей в Мурманске, Коле, Апатитах, Мончегорске и Кандалакше.

В чемпионате принимают участие 172 конкурсанта – победители отборочных соревнований, состоявшихся в сентябре на базе всех областных колледжей, и вне конкурса – представители профессиональных образовательных организаций Ленинградской области. 

Работу участников оценивают более 200 экспертов, в том числе 16 сертифицированных экспертов WorldSkills из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тюмени, Казани, Тольятти и Красноярска. 

Впервые в рамках Регионального чемпионата проходят соревнования для специалистов возрастной категории 50+ «Навыки мудрых» по компетенциям «Медицинский и социальный уход», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Малярные и декоративные работы», «Поварское дело».

В каждой компетенции участники соревнуются в выполнении конкурсных заданий, где они демонстрируют свое профессиональное мастерство на уровне международных стандартов.

В рамках Деловой программы чемпионата состоялась проектная сессия «О модернизации профессиональных образовательных организаций, реализации приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры для передовых технологий») в Мурманской области». Ее участники – представители Министерства образования и науки Мурманской области, руководители и специалисты профессиональных образовательных организаций – обсудили актуальные вопросы и эффективные практики модернизации профессиональных образовательных организаций региона.

Информация о региональном чемпионате размещается на официальном сайте регионального координационного центра WorldSkills Мурманской области и сайте Министерства образования и науки Мурманской области.

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