Мурманская область. Арктика15.08.17 16:12
18 августа Ленинградскую улицу освободят от транспорта и перекроют движение
В Мурманске в связи с проведением церемонии возложения цветов к мемориалу памяти участников Арктической кампании во Второй мировой войне планируется освободить от транспорта ул. Ленинградскую - от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, а также перекрыть движение и запретить парковку всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца на том же участке проезжей части с 00 до 11 часов 18 августа.
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