18 августа Ленинградскую улицу освободят от транспорта и перекроют движение

В Мурманске в связи с проведением церемонии возложения цветов к мемориалу памяти участников Арктической кампании во Второй мировой войне планируется освободить от транспорта ул. Ленинградскую - от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, а также перекрыть движение и запретить парковку всех видов транспорта, за исключением имеющего спецпропуска установленного образца на том же участке проезжей части с 00 до 11 часов 18 августа.