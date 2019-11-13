18-летнего фантазёра привлекут к уголовной ответственности

В дежурную часть отдела полиции обратился 18-летний житель поселка Никель. В своем обращении он заявил о совершении в отношении него нескольких преступлений. При этом молодой человек пояснил, что неизвестные незаконно проникли к нему в квартиру и вымогали денежные средства.

При подаче заявления в установленном порядке заявитель был предупрежден сотрудниками полиции об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, но продолжал настаивать на своей версии событий.

Сотрудники полиции в ходе проверки информации установили, что факты, заявленные северянином, не находят своего подтверждения. Так, выяснилось, что накануне молодой человек стал виновником ДТП с участием нескольких автомобилей, после совершения которого он поспешил скрыться с места происшествия. Для того чтобы уйти от ответственности и не возмещать материальный ущерб, причиненный участникам ДТП в результате своих неосторожных действий, молодой человек решил обвинить других водителей в несуществующих преступлениях.

Теперь за попытку обмана полицейских предприимчивого юношу ждёт уголовная ответственная, предусмотренная частью 2 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Максимальное наказание за совершение данного преступления - лишение свободы сроком до трёх лет.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.