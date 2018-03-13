18-летний ковдорчанин в больнице совершил кражу мобильного телефона

В дежурную часть Мурманска с заявлением о краже обратился горожанин, который сообщил, что в дневное время суток из помещения палаты отделения больницы, где он проходил лечение, неустановленное лицо похитило его мобильный телефон «Сони Иксперия», стоимостью 23 тысячи рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего, а также соседей по палате, и установили, что в хищении имущества имеются основания подозревать одного из пациентов, которого выписали из медучреждения в день обнаружения пропажи мобильного телефона.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску установили подозреваемого в совершении кражи, - ранее не судимого 18-летнего жителя Ковдора. Молодой человек признался в содеянном и рассказал полицейским, что, находясь в больнице, увидел у одного из соседей по палате дорогой мобильный телефон. Воспользовавшись тем, что днём потерпевшего увезли на операцию, он решил похитить чужую вещь. Похищенное имущество полицейскими было изъято и возвращено потерпевшему.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.