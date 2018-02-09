18-летний мурманчанин хотел «подзаработать» на видеозаписи с содержанием сведений интимного характера

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении несовершеннолетнего Г., 2000 года рождения.

Приговором Первомайского районного суда г.Мурманска подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 163 , п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (дважды совершил вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, одно из которых группой лиц по предварительному сговору).

В судебном заседании установлено, что подсудимый в 2016 году вступил в преступный сговор с иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, направленный на вымогательство чужого имущества, под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего.

В распоряжении подсудимого имелась видеозапись с содержанием сведений интимного характера, порочащих потерпевшего. Лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, направил электронное письмо потерпевшему с требованием передачи денежных средств, под угрозой распространения видеоматериалов.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подсудимый получил от потерпевшего часть денежных средств за нераспространение видеоматериалов, после чего несовершеннолетний был задержан сотрудниками полиции.

Общая сумма ущерба причиненного потерпевшему составляет 204700 рублей.

Подсудимый в судебном заседании вину признал полностью. Пояснил, что преступления им совершены в связи с затруднительным материальным положением.

Суд, учтя все обстоятельства совершенных преступлений, их тяжесть, признание подсудимым своей вины, его несовершеннолетний возраст, назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года.

Приговор не вступил в законную силу.