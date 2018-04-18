18-летний мурманчанин похитил денежные средства у пожилой северянки

В отдел полиции города Мурманска поступило сообщение от местной жительницы, 1930 года рождения. Пожилая женщина пояснила, что 17 апреля в дневное время суток к ней в квартиру постучались двое неизвестных, которых она впоследствии впустила в квартиру. Молодые люди предлагали ей приобрести различные бытовые товары.

Пенсионерка решила купить понравившийся ей массажер. Один из молодых людей сказал, что данный товар стоит 2 тысячи рублей, на что пенсионерка ответила, что у нее имеется купюра номиналом 5 тысяч рублей. Молодой человек пояснил, что у него нет сдачи и он может сходить и разменять деньги. Заявительница согласилась и передала ему денежные средства. Пожилая женщина и второй молодой человек продолжительное время ожидали его возвращения, однако он так и не вернулся. Пенсионерка решила обратиться за помощью в полицию.

За совершение данного преступления сотрудниками патрульно-постовой службы был установлен и доставлен в отдел полиции ранее не судимый житель Мурманска, 1999 года рождения.

Похищенные денежные средства были возвращены потерпевшей.

По данному факту в отношении 18-летнего мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.