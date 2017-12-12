18-летний северянин обокрал мать, сняв с её пластиковой карты 12 тысяч рублей

В дежурную часть обратилась жительница посёлка Мурмаши 1967 года рождения. Женщина пояснила, что у нее была похищена банковская карта, с которой впоследствии были списаны денежные средства в сумме 12 тысяч рублей.

Полицейские опросили потерпевшую и выяснили, что в хищении она подозревает своего неработающего сына, который проживает совместно с ней.

В ходе специальных мероприятий сотрудниками уголовного розыска подозреваемый, - 18-летний сын потерпевшей, - был установлен и доставлен в отдел полиции. Молодой человек признался в содеянном. Он рассказал полицейским, что знал комбинацию цифр пин-кода банковской карты. Воспользовавшись моментом, он похитил банковскую карту, спустя некоторое время обналичил деньги через банкомат. Денежные средства он успел потратить на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.