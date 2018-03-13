18 марта жителей городов Мурманской области ждут на рейтинговое голосование по благоустройству территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

В муниципальных образованиях Мурманской области завершилось проведение стратегических сессий в рамках подготовки к рейтинговому голосованию по объектам благоустройства общественных территорий. Рейтинговое голосование состоится 18 марта в городах региона, численность населения в которых превышает 20 тысяч человек. В Мурманской области таких населенных пунктов восемь: Мурманск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск и Кандалакша. Стратегические сессии – это общественные обсуждения дизайн-проектов общественных пространств, которые будут вынесены на голосование в ближайшее воскресенье. Стратегические сессии входят в перечень мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

В муниципальных образованиях региона собрано более 6 тысяч предложений, из них общественные комиссии выбрали предлагаемые наиболее часто.

Например, в Мурманске отобрано 19 общественных пространств – в их числе сквер у памятника Кириллу и Мефодию, сквер у озера Среднее, набережная у Ледового озера, Театральный бульвар. В муниципальных образованиях будут благоустроены территории не только в районных центрах, но и в отдаленных микрорайонах и населенных пунктах. Например, в Кировске на голосование будет выставлено 5 объектов городской среды – сквер в микрорайоне Кукисвумчорр, Кировский городской парк, городская центральная площадь, территория у школы № 10 в Коашве и зона отдыха в поселке Титан. В Оленегорске отобраны 4 территории – сквер Ветеранов, территория, прилегающая к могиле Неизвестного солдата, сквер Космонавтики и пустырь в районе улиц Строительной, Мурманской и Капитана Иванова. В ЗАТО Александровск преобразования ждут общественные территории во всех трёх городах.

Дизайн-проекты разрабатывались совместно с преподавателями и студентами Мурманского Арктического государственного университета. Как отметила старший преподаватель кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ Елена Феденева, студенты разрабатывали дизайн-проекты для областного центра и других населенных пунктов, для них это практический и очень важный опыт. Также к разработке дизайн-проектов привлекались профессиональные художники и архитекторы.

Проголосовать за благоустройство территорий можно 18 марта на своих избирательных участках – там будут созданы отдельные места с фирменной символикой, специальные сотрудники подробно разъяснят, как это сделать. В рейтинговом голосовании могут принимать участие граждане с 14 лет, а значит, поход на избирательный участок 18 марта можно совершить практически всей семьёй.