На выборы подвезут на автобусахКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Право на капитальный ремонт
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.03.18 13:49

18 марта жителей городов Мурманской области ждут на рейтинговое голосование по благоустройству территорий в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

В муниципальных образованиях Мурманской области завершилось проведение стратегических сессий в рамках подготовки к рейтинговому голосованию по объектам благоустройства общественных территорий. Рейтинговое голосование состоится 18 марта в городах региона, численность населения в которых превышает 20 тысяч человек. В Мурманской области таких населенных пунктов восемь: Мурманск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск, Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск и Кандалакша. Стратегические сессии – это общественные обсуждения дизайн-проектов общественных пространств, которые будут вынесены на голосование в ближайшее воскресенье. Стратегические сессии входят в перечень мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

В муниципальных образованиях региона собрано более 6 тысяч предложений, из них общественные комиссии выбрали предлагаемые наиболее часто.

Например, в Мурманске отобрано 19 общественных пространств – в их числе сквер у памятника Кириллу и Мефодию, сквер у озера Среднее, набережная у Ледового озера, Театральный бульвар. В муниципальных образованиях будут благоустроены территории не только в районных центрах, но и в отдаленных микрорайонах и населенных пунктах. Например, в Кировске на голосование будет выставлено 5 объектов городской среды – сквер в микрорайоне Кукисвумчорр, Кировский городской парк, городская центральная площадь, территория у школы № 10 в Коашве и зона отдыха в поселке Титан. В Оленегорске отобраны 4 территории – сквер Ветеранов, территория, прилегающая к могиле Неизвестного солдата, сквер Космонавтики и пустырь в районе улиц Строительной, Мурманской и Капитана Иванова. В ЗАТО Александровск преобразования ждут общественные территории во всех трёх городах.

Дизайн-проекты разрабатывались совместно с преподавателями и студентами Мурманского Арктического государственного университета. Как отметила старший преподаватель кафедры искусств, сервиса и туризма МАГУ Елена Феденева, студенты разрабатывали дизайн-проекты для областного центра и других населенных пунктов, для них это практический и очень важный опыт. Также к разработке дизайн-проектов привлекались профессиональные художники и архитекторы.

Проголосовать за благоустройство территорий можно 18 марта на своих избирательных участках – там будут созданы отдельные места с фирменной символикой, специальные сотрудники подробно разъяснят, как это сделать. В рейтинговом голосовании могут принимать участие граждане с 14 лет, а значит, поход на избирательный участок 18 марта можно совершить практически всей семьёй.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТренд негативного отношения к медикам нужно менять
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 534 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Volk
13.03.18 07:07
Какого же чуда ждут эти "святоши" от власти? Видно плохи дела у чиновников, коли стали по всей стране Николая-чудотворца ставить, на себя надежды уже нет.
Комментарий к новости:В Мурманске на улице революционера этим летом установят памятник Николаю Чудотворцу
Серега ОВО
07.03.18 18:29
В конце 2010 года, при начале реформы МВД, Логвиненко был заместителем начальника Управления Вневедомственной Охраны при УВД по Мурманской области по кадрам, где вместе со своим подчиненным Ермолиным
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Zviygincew
07.03.18 09:00
А похоже на картинки с Совфеда. Могёт быть, что это соответствует событиям 2007 года.
Комментарий к новости:Прототип ядерного подводного беспилотника испытывался в Арктике
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире15:55«Международные новости». Информационная программа16:25«Главные люди». Ток-шоу (6+)17:15Городские хроники (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуРубль в начале дня стабилен к доллару и евро-PRO ЭнергетикуБывшему директору ОАО «Колэнергосбыт» Геннадию Шубину могут добавить ещё три года заключения-PRO ЖКХУправляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК необходимо начать реальную работу по реализации мероприятий по энергосбережению-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика