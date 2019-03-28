18 медалей разыграют во время Всероссийских соревнований по фигурному катанию на коньках 59-го Праздника Севера

С 28 по 30 марта в Ледовом дворце Оленегорска состоятся Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках 59 Праздника Севера для возрастной группы спортсменов 12 лет и старше.

45 юных фигуристов из городов Мурманска, Оленегорска, Апатиты, ЗАТО г. Североморск, а также команд городов Петрозаводска и Кондопоги Республики Карелии, Шексна Вологодской области разыграют 18 медалей 59-го Праздника Севера.

Юные фигуристы выступят в коротких и произвольных программах кандидата в мастера спорта, первого и второго спортивного разрядов.

Торжественная церемония награждения состоится 30 марта в Ледовом дворце Оленегорска.