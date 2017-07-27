18 сотрудников полиции в ЗАТО Александровск нарушили требования федерального закона «О противодействии коррупции»

По результатам проведенной проверки Мурманской прокуратурой по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции и государственной службы, в части ненадлежащего соблюдения сотрудниками ОМВД России по ЗАТО Александровск запретов и ограничений, возложенных законодательством Российской Федерации.

Установлено, что в нарушение требований федерального закона «О противодействии коррупции», закона «О полиции» 18 сотрудниками полиции предоставлены неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своих супругов и несовершеннолетних детей.

Так, при предоставлении сведений о доходах за 2016 год сотрудниками полиции не указаны доходы, полученные супругами по гражданско-правовым договорам, скрыты доходы, полученные от реализации движимого и недвижимого имущества, доходы от вкладов в банках, скрыты сведения о наличии в собственности (своей и своих супругов, несовершеннолетних детей) и в пользовании квартир, гаражей, земельных участков. В 30-дневный срок, установленный для уточнения представленных сведений о доходах, сотрудниками полиции не представлены дополнения и уточнения сведений.

На основании выявленных нарушений прокурором в ОМВД России по ЗАТО Александровск внесено представление, в котором поставлен вопрос об ответственности сотрудников полиции, не исполнивших требования законодательства.