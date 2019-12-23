187 ярмарок различных форматов будут проведены на территории муниципальных образований Мурманской области в 2020 году

Министерством экономического развития Мурманской области сформирован сводный план проведения ярмарочных мероприятий на территории муниципальных образований Мурманской области на 2020 год. В будущем году в городах Мурманской области пройдёт 187 ярмарок различных форматов: праздничные, универсальные, а также специализированные по продаже продовольственных и непродовольственных товаров.

Вниманию жителей и гостей региона будет представлен широкий ассортимент различных товаров, сувенирная продукция, изделия декоративно-прикладного и ремесленного творчества. Вход на все мероприятия бесплатный.

Ознакомиться с планом проведения ярмарочных мероприятий на территории муниципальных образований Мурманской области на 2020 год можно в разделе «Главная» - «Направления деятельности» - «Развитие торговли» - «Ярмарки» - «План ярмарочных мероприятий».