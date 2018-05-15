19 - 20 мая во всех регионах России пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2018»

В 2018 году акция «Ночь музеев» посвящена теме «Шедевры из запасников» и пройдет с 19 на 20 мая. Некоторые музеи расширили время проведения акции до двух дней и начнут специальную программу уже 18 мая. В столице Заполярья мероприятия в рамках акции пройдут в ночь с 19 на 20 мая. В Мурманском областном краеведческом музее в ходе акции «Ночь музеев» состоятся мероприятия, приуроченные к Году добровольца и 80-летию Мурманской области.

На торжественном открытии выступит ансамбль барабанщиц «Энергия ритма», а также состоится церемония награждения победителей акции «Поздравь Мурманскую область с юбилеем!».

На основе временных и постоянных выставок музея пройдут экскурсии, музейные занятия и викторины. Любители истории смогут посетить выставку «Великий гражданин. Прямая речь», подготовленную совместно с Государственным музеем истории Санкт-Петербурга, и окунуться в эпоху 1920-1930-х гг. Пройдут встречи с членами клубов военно-исторической реконструкции «Мидгард», «Снежный волк», «Заполярный рубеж», студенческого общественного объединения «Титовский гарнизон».

В Мурманском художественном музее старт акции пройдет в отделе музея «Культурно-выставочный центр Русского музея» (в здании филармонии). Посетители смогут принять участие в мастер-классах и викторинах, послушать экскурсии по выставкам, посмотреть музыкальные художественные фильмы и многое другое. В отделе народного искусства и ремёсел посетителей ждет выступление народного самодеятельного коллектива русской песни «Русские узоры» из г.п. Молочный, ремесленный диктант для учащихся, творческая мастерская «Семейные встречи в Доме ремесел», показ фильмов-победителей Международного кинофестиваля «Северный характер».

Впервые для жителей и гостей Кольского края в главном здании Мурманского областного художественного музея будут проведены экскурсии в фонд закрытого хранения.

Полная информация о проведении Всероссийской акции «Ночь музеев -2018» размещена на портале популяризации культурного наследия и традиций народов России «Культура.РФ» https://www.mkrf.ru/.

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