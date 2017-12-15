19 декабря на время взрывных работ планируется закрыть движение транспорта в районе Белокаменки

19 декабря планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта по автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск, на участке км 15+800 – км 18+300 и автоподъезду к с.Белокаменка. Это связано с проведением взрывных работ.

Движение будет закрыто с 11.00 до 15.00. Перерыв в движении в указанный период проведения взрывных работ составит 20 минут.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков.