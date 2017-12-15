Мурманская область. Арктика15.12.17 15:37
19 декабря на время взрывных работ планируется закрыть движение транспорта в районе Белокаменки
19 декабря планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта по автомобильной дороге Мишуково – Снежногорск, на участке км 15+800 – км 18+300 и автоподъезду к с.Белокаменка. Это связано с проведением взрывных работ.
Движение будет закрыто с 11.00 до 15.00. Перерыв в движении в указанный период проведения взрывных работ составит 20 минут.
Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, строго соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков.
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Known
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Анна, вы поверили в это шоу? Если бы господин Зуб хотел нас накормить дешёвой рыбой, то он бы это делал, а так вылез со старой песней, что все должны ему везти рыбу. Предприниматель должен выстраивать
Анна
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Михаил - респект!!! Вы молодец. Надеюсь, Вас услышал ВВП!!!
Анна
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Молодец, Зуб!! Мужик!!! Вот ради интереса буду смотреть развитие событий!!! Зуб - верю в тетя!!!
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