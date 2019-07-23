19 июля новый генеральный директор ПАО «Мурманское морское пароходство» приступил к своим обязанностям

По решению совета директоров ПАО «ММП» прекращены полномочия генерального директора Глазунова Алексея Александровича по личному заявлению. В этот же день решением совета директоров был образован временный единоличный исполнительный орган (генеральный директор), на должность которого был назначен Юрасов Анатолий Алексеевич.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Мурманское морское пароходство», Юрасов А. А. родился 10 декабря 1960 г. После окончания Ленинградского высшего инженерного морского училища имени адмирала С.О. Макарова работал в плавсоставе на судах Мурманского морского пароходства. В период с 1998 по 2009 г.г. в разное время занимал руководящие должности в компаниях: ОАО «Лукойл-Арктик-Танкер», ОАО «Севморпуть-капитал», ОАО « Финансовое развитие морского судоходства», в филиале ПАО «Мурманское морское пароходство» в г. Москве.

С 2003 по 2009 г.г. входил в состав совета директоров ПАО «Мурманское морское пароходство».

С 2008 - 2010 гг. занимал должность заместителя генерального директора-директора департамента социальной политики ПАО «Мурманское морское пароходство» в городе Мурманске.

С 19 июля 2019 года новый генеральный директор ПАО «Мурманское морское пароходство» приступил к своим обязанностям.