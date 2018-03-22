19-летнего подозреваемого во взрыве дома на улице Свердлова в больнице после допроса ввели в кому

Следственными органами Следственного комитета РФ по Мурманской области продолжается расследование уголовного дела по факту обрушения жилого дома в городе Мурманске.

Как сообщалось ранее, в дневное время 20 марта произошло обрушение части жилого дома, расположенного по улице Свердлова в городе Мурманске. В результате происшествия погибли два человека – мужчина, 1969 года рождения и девушка, 1999 года рождения, среди пострадавших один несовершеннолетний мальчик. Пострадавшие незамедлительно были доставлены в медицинские учреждения города. На следующий день 21 марта 2018 года от полученных тяжких травм в больнице скончался мужчина, 1983 года рождения.

В рамках расследования уголовного дела, благодаря слаженной, кропотливой работе следователей СК и сотрудников полиции, в кратчайший срок установлен подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался 19-летний житель города Мурманска.

В настоящее время следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (умышленное причинение смерти двум и более лицам, совершенное общеопасным способом).

По версии следствия, подозреваемый, находясь в одной из квартир дома 6/1 по улице Свердлова в городе Мурманске, умышленно перевёл в положение «включено» конфорки газовой бытовой кухонной плиты, а затем перерезал шланг, соединяющий металлическую трубу газопровода с кухонной плитой, в результате чего газ беспрепятственно начал поступать в кухню квартиры и далее в помещения квартиры.

Затем, осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде неизбежности взрыва скопившегося в квартире бытового газа и причинения в результате взрыва смерти неограниченному числу лиц, зажёг спичку. В результате воздействия открытого пламени, скопившийся в квартире вышеуказанного указанного дома бытовой газ воспламенился, вследствие чего произошёл взрыв.

В настоящее время подозреваемый находится в медицинском учреждении. Следствием формируется доказательственная база, проводится ряд судебных экспертиз, в том планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы для установления вменяемости подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.