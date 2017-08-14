19-летний мурманчанин украл травматический пистолет из магазина

В полицию Мурманска обратился директор магазина товаров для охоты и рыбалки с заявлением о краже пневматического пистолета стоимостью 5192 рубля. Заявитель сообщил, что товар был похищен одним из посетителей магазина.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения и отпечатки пальцев, оставленные неизвестным на месте происшествия.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску установили, что в хищении пистолета имеются основания подозревать ранее не судимого жителя областного центра 1997 года рождения, который неоднократно попадал в поле зрения полицейских за административные правонарушения. Ориентировка с приметами молодого человека была передана наружным нарядам полиции. Спустя непродолжительное время сотрудники патрульно-постовой службы задержали похожего по приметам человека и доставили в отдел полиции. В ходе личного досмотра у задержанного был изъят похищенный пистолет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении 19-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.