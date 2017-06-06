19-летний Отелло из пос.Зверосовхоз угрожал застрелить свою возлюбленную

В ОМВД России по Кольскому району поступило сообщение от жительницы Зверосовхоза 1987 года рождения, что сосед угрожает застрелить её из винтовки.

На место происшествия незамедлительно прибыли полицейские и установили, что 19-летний житель пос.Зверосовхоз, находясь в подъезде дома, демонстрировал потерпевшей пневматическую винтовку, угрожая убить её. Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции, винтовка была изъята.

Сотрудники полиции установили, что причиной конфликта стали длительные неприязненные отношения. Молодой человек признался, что ружьё принадлежит ему, и что он только хотел припугнуть соседку.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту в отношении ранее не судимого жителя Зверосовхоза возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.