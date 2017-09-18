19-летний северянин угнал машину и разобрал её на запчасти, которые он планировал продать

В полицию обратился мурманчанин 1992 года рождения. Потерпевший сообщил, что утром не обнаружил принадлежащий ему автомобиль «ВАЗ-2115», припаркованный возле дома.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшего и выяснили, что в краже автомобиля у него имеются основания подозревать знакомого, с которым он недавно заключил сделку по обмену автомобилями. Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, расположенные на остановках по пути следования от дома потерпевшего.

В ходе специальных мероприятий спустя два дня сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску задержали подозреваемого в совершении преступления - ранее несудимого 19-летнего жителя посёлка Мурмаши. Похищенное транспортное средство было найдено около его дома.

Злоумышленник признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что у него находились ключи от автомобиля, который ему принадлежал ранее. Воспользовавшись ими, он похитил автомобиль, после чего разобрал его. Запчасти он планировал продать, а вырученные с продажи деньги потратить на личные нужды. Однако довести задуманное до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками полиции.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, в отношении северянина дознавателем отдела полиции № 3 УМВД России по городу Мурманску возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.