19-летняя северянка украла у своей знакомой ювелирные изделия стоимостью более 31 тысячи рублей

В дежурную часть отдела полиции по г.Заполярный ОМВД России по Печенгскому району обратилась 27-летняя жительница города. Она пояснила, что у неё из квартиры похищены ювелирные изделия стоимостью более 31 тысячи рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая – неработающая 19-летняя знакомая заявителя, была установлена и задержана. Ранее девушка уже была судима за кражу.

Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемая накануне находилась в гостях у северянки и после совместного распития спиртных напитков, когда потерпевшая уснула, похитила имущество. Девушка призналась в содеянном и пояснила, что похищенное имущество сдала в ломбард, а деньги потратила на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет.