На Северный флот в ходе весеннего призыва прибудут более 500 призывников из Мурманской области. Ранее из этого региона на флот уже прибыли около 200 человек.

На Северном флоте в штатном порядке новобранцы прошли приёмно-техническую комиссию и медицинское освидетельствование на степень годности в пункте приёма и распределения военнослужащих центра обеспечения управления флота в Североморске. Все новобранцы распределены в воинские части флота, в том числе в соединения 45-й армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, сухопутных и береговых войск, а также управления материально-технического обеспечения.

При распределении молодых людей по воинским частям обязательно учитывается уровень образования, навыки управления различными видами транспортных средств, в соответствии с категориями водительских прав, склонность к изучению различных видов техники, физическая подготовка и морально-психологические качества новобранцев.

Всего более 1900 военнослужащих по призыву пополнят воинские подразделения Северного флота в ходе весеннего 2018 года призыва.